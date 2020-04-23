Испанские пляжи могут возобновить работу в июне

https://static.news.ru/photo/97627fa2-8559-11ea-96dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jesus Merida/Global Look Press

Пляжи испанских курортов могут открыться для отдыхающих к середине июня. Субъекты местного туристического рынка не согласны с прогнозом властей о том, что отрасль не вернётся в нормальное русло до конца 2020 года.

Пляжи на материковой части страны, а также на Балеарских и Канарских островах возобновят работу, даже если отдыхать там будут только местные жители. Проблему обеспечения безопасной дистанции между людьми планируется решить с помощью разметки и различных видов ограждений, сообщает The Sun.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Испании намерено поэтапно смягчать ограничительные меры, введённые из-за пандемии. По словам главы правительства Педро Санчеса, процесс займёт несколько недель. В то же время в стране до 10 мая продлён режим ЧС.

В общей сложности в Испании выявлено свыше 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали около 21,3 тысячи человек.

В мире насчитывается более 2,6 млн инфицированных. Скончались более 183 тысяч человек, выздоровели свыше 713 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 62,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 4,8 тысячи человек, умерли 555.