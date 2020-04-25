Испанцам разрешат со 2 мая гулять и заниматься спортом на улице

https://static.news.ru/photo/e56c08b8-8729-11ea-8dde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что все граждане смогут со 2 мая гулять и заниматься спортом на улице, если число заражений COVID-19 продолжит падать.

Испания уже разрешила кратковременные прогулки для детей в сопровождении родителей: семьи смогут на час выходить из дома с 26 апреля.

Если пандемия будет развиваться в положительном ключе, то со 2 мая будет разрешено выходить, чтобы заниматься спортом и гулять с людьми, с которыми мы живём. Всегда на условиях, которые определяет руководство медицинских служб, — цитирует Санчеса РИА Новости.

Режим повышенной готовности в Испании действует с 14 марта и продлится как минимум до 10 мая. Сейчас жители страны могут покидать дома, только чтобы купить продукты, лекарства, выгулять собаку или добраться до больницы или работы.

Как писал NEWS.ru, страна закрепилась на втором месте по числу заболевших COVID-19. Коронавирус выявили у 213 тысяч испанцев, погибли более 22 тысячи пациентов.