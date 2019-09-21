Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что группа Hatari, представлявшая государство на Евровидении в Израиле, развернула флаг Палестины.
Музыканты развернули небольшой баннер с флагом, когда телекамеры начали их снимать. Позже символика была конфискована. По правилам конкурса любая политическая атрибутика запрещена, сообщает DW.
Победителем 64-го международного песенного конкурса Евровидение, который в этом году состоялся в Тель-Авиве, стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Российский певец Сергей Лазарев, представивший на конкурсе композицию Scream, занял третье место, писал News.ru.