Инфекционист призвала ввести жесткие меры из-за вспышки холеры в Херсоне Врач Мескина: остановить вспышку холеры в Херсоне помогут жесткие меры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Остановить вспышку холеры в Херсоне поможет принятие жестких мер, рассказала NEWS.ru врач-инфекционист Елена Мескина. Специалист уточнила, что заболевание не передается по воздуху. Она также предупредила, что холера является опасной инфекцией. В связи с этим, по ее словам, необходим жесточайший карантин.

Холера не летает по воздуху. Если вовремя принять ограничительные меры, можно своевременно остановить эту инфекцию. По градации ВОЗ, это особо опасная инфекция. В этой ситуации назначается жесточайший карантин, — пояснил Мескина.

Как отметила инфекционист, россиянам не стоит опасаться из-за вспышки в Херсоне. Она уточнила, что российский Роспотребнадзор действует по более жестким принципам, чем европейские. Она предположила, что могут создать специальные кордоны.

Я не думаю, что россиянам надо бояться. Совершенно нет. Наш Роспотребнадзор имеет гораздо более жесткие принципы работы, чем европейские. Если такая информация просочилась в СМИ, наверняка она дошла и до Роспотребнадзора. Наверняка будут созданы кордоны. Я думаю, жесткие карантинные меры наверняка будут назначены, — заключила врач.

Мескина ранее заявила, что солдат Вооруженных сил Украины, подцепивших холеру в Херсоне, ждут большие проблемы. Специалист подчеркнула, что заразиться украинские солдаты могли через воду. По ее словам, зачастую холерные вибрионы проживают в теплых водоемах.