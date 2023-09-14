Хлебные войны: Польша намерена снова запретить украинское зерно Из-за споров вокруг зерна Киев упрекнул Варшаву в предвыборном политическом популизме

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Разногласия Польши и Украины требуют проведения встречи президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского. Проведение такого саммита анонсировали в Варшаве 13 сентября. Тем временем правящая партия «Право и справедливость» выпустила предвыборный ролик, в котором заверила: Польша не позволит «затопить себя украинским зерном». Аналогичную позицию заняли власти Румынии, Венгрии и Словакии, пообещав продлить запрет на ввоз украинского зерна, который истекает на этой неделе. О том, пойдет ли опять Еврокомиссия на поводу у стран — соседей Украины, как это уже было, — в материале NEWS.ru.

Как зерновая тема обрела в Варшаве предвыборное звучание

Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский намерены в ближайшее время встретиться, сообщил в среду 13 сентября глава канцелярии Дуды Павел Шрот. Дуда поддерживает эмбарго на украинское зерно. Как подчеркнул глава его канцелярии, это зерно «Польше не нужно, в отличие от стран, которым грозит голодная смерть».

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC/Global Look Press Владимир Зеленский, Анджей Дуда

Во вторник правительство Польши решило продлить запрет ввоза зерна с Украины, который действовал с весны и должен был истечь в эту пятницу. В Киеве убеждены, что такую радикальную позицию варшавские политики заняли из-за предвыборной кампании. Парламентские выборы намечены на 15 октября, тема украинского зерна активно звучит в ходе предвыборной агитации.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий (партия «Право и справедливость») 12 сентября обнародовал предвыборный ролик о том, что его страна не позволит «затопить себя украинским зерном».

Глава правительства пообещал не допустить на польский рынок украинскую агропродукцию независимо от того, что думает по этому поводу Еврокомиссия (ЕК). Стоит напомнить: запрет импорта зерновых культур с Украины был введен Брюсселем в начале мая сроком до 15 сентября по требованию Польши и других стран Центральной Европы. Теперь еврокомиссарам предстоит решить, продлять ли этот запрет.

«Именно наша жесткая позиция остановила импорт украинского зерна на общий рынок ЕС», — напоминает Моравецкий. По словам премьера, «когда нам нужно было помочь соседям, мы открывали свои сердца и дома», но «когда приходится бороться за польские интересы, только правительство „Права и справедливости“ гарантирует, что интересы наших фермеров будут защищены».

Украинский хлеб ополчился на польских фермеров

Предвыборная кампания в Польше действительно добавляет остроту теме украинского зерна, заявил в интервью NEWS.ru политолог Александр Асафов. По его словам, дешевое зерно с Украины наносит большой ущерб польским фермерам и тамошним политикам теперь некуда деваться.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Они бы и рады урегулировать этот вопрос более аккуратно, а премьер-министр и вовсе бы с удовольствием промолчал по этому поводу. Но об этом громко говорят те, за чьи голоса он борется, — фермеры. Их процент высок среди избирателей. Экономический ущерб от ввоза демпинговой аграрной продукции в Польшу может будет ощутимым» — сказал собеседник.

По словам Асафова, сам факт, что при общей солидарности с Киевом Варшава все же пошла на такие серьезные меры против украинского зерна, говорит о крайней озабоченности польских политиков ситуацией в экономике.

Превратится ли зерно в камень преткновения для Варшавы и Киева

6 сентября экс-президент Польши Бронислав Коморовский в эфире радио RMF FM напомнил, что с февраля 2022 года Польша активнее других стран выступала в поддержку Украины. Но перед выборами власти страны демонстрируют желание защищать лишь свои интересы. С заботой в голосе о фермерах говорят и другие влиятельные партии: «Гражданская платформа» и «Новые левые».

И все же запрет украинского аграрного импорта особо не испортит отношения между Дудой и Зеленским, уверен Асафов.

«Общих целей у сил, стоящих за спиной Польши и Украины, довольно много. Ситуация с зерном в целом на контекст отношений между Варшавой и Киевом не повлияет. Не отразится это и на уровне военной поддержки, которая поступает на Украину через территорию Польши», — предположил Асафов.

При этом, предрекает эксперт, даже после 15 октября, после выборов протесты по поводу украинского зерна не утихнут. Польской экономике крайне невыгодна украинская сельскохозяйственная продукция на своем рынке, поскольку она сбивает цены.

В каких странах Европы тоже не хотят видеть украинское зерно

Власти Румынии, Венгрии, Словакии и Болгарии ожидают решения Еврокомиссии, но их топ-чиновники тоже пригрозили ограничивать ввоз зерна с Украины. Об этом, в частности, во вторник сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

«Если Брюссель не действует, мы на национальном уровне продлим ограничения на импорт украинского зерна», — пообещал Надь.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Как пишут украинские газеты, Надь сообщил о договоренности с румынскими, словацкими и болгарскими коллегами, — если Брюссель не продлит мораторий, то упомянутые страны примут ограничительные меры сами.

В Болгарии возникли споры вокруг поставок украинского зерна

В отличие от Варшавы, в Софии вокруг украинского зерна нет единства. Так, министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Кирил Вытев полностью поддержал идею запрета, а вот в парламенте укрепляется альтернативное мнение. 13 сентября к нему примкнул и глава правительства Николай Денков.

«Всем должно быть понятно, что освобождение импорта с Украины снизит цены на основные продукты питания и, соответственно, будет способствовать снижению инфляции. Считаю правильным принять такое решение», — цитирует ТАСС Денкова.

Однако премьер-министр намерен запросить у Брюсселя дополнительные деньги — для компенсации потерь болгарских фермеров, а также на развитие транспортной инфраструктуры. Денков не посчитался с опасениями министра Вытева о том, что данная инициатива приведет к массовым протестам аграриев.

Болгарские депутаты уже внесли в парламент проект решения об отмене запрета на импорт сельхозпродукции с Украины — в знак солидарности с этой страной.

Как Киев отреагировал на продление зернового запрета

В Киеве пригрозили подать на Варшаву иск во Всемирную торговую организацию. Во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль публично намекнул, что ответчиком станет Польша.

«В случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба», — написал премьер.

Президент Зеленский уже подтвердил готовность судиться из-за запрета на импорт агропродукции. Об этом он заявил 6 сентября в видеообращении:

Фото: Dominik Butzmann/PHOTOTHEK/Global Look Press Владимир Зеленский

«Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого. Если нужно будет бороться на площадках международных организаций, будем бороться и там», — заверил Зеленский. «Но мы надеемся на единство и знаем, что единство победит», — добавил он.

Скоро ли услышат требования Киева в ВТО

Эксперты согласны с тем, что решение Польши нарушает правила ВТО. Но, как подчеркнул в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, Киев вряд ли будет услышан.

«Никто не обращает внимания на Украину, ее используют, а не пытаются отстаивать интересы страны. ЕС отстаивает свои интересы и интересы Альянса, и Польша не стала исключением», — сказал парламентарий.

Чепа также напомнил, что украинский замминистра развития экономики Тарас Качка ранее назвал польский рынок «некритичным» для Киева. Еще и по этой причине перспективы жалобы Украины в ВТО на Польшу ничтожны, отметил Чепа.

Что ответила Еврокомиссия странам Центральной Европы

13 сентября в Брюсселе заявили, что обсуждение продолжается — в рамках платформы с участием пяти заинтересованных стран ЕС, Украины, а также Молдавии.

«Платформа собиралась на заседания уже восемь раз. Цель — урегулировать инфраструктурные вопросы и расширить возможности „коридоров солидарности“ ЕС по вывозу украинского зерна», — приводит РИА «Новости» слова анонимного представителя ЕК.

Фото: europarl.europa.eu

В Еврокомиссию, однако, уже внесен проект документа о продлении запрета поставок украинской агропродукции в пять центральноевропейских стран (Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию). Документ внес Михаэль Гегер, глава аппарата еврокомиссара по вопросам торговли.

Гегера пишет, что такое предложение основывается на анализе рыночной ситуации с учетом низких цен на украинское продовольствие, невозможности хранения зерна в соседних с Украиной странах и росте украинского экспорта в другие страны ЕС.

Теперь все зависит от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как пишет украинское издание «Страна», в Брюсселе понимают, что ультиматум стран — соседей Украины оставляет ей мало места для политического маневра. Решение фон дер Ляйен должна принять не позднее пятницы.

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