Хакеры опубликовали секретный документ о готовности Швейцарии помочь ВСУ Хакеры из «Джокер ДНР» опубликовали документ о готовности Швейцарии помочь ВСУ

Фото: МО Украины

Хакерская группа «Джокер ДНР» опубликовала в Сети секретный документ Госсекретариата по экономике Швейцарии (SECO) о путях поставки вооружения для Украины, сообщает Temps. По информации издания, Берн рассматривает возможность «обменного кольца» с одной из стран Прибалтики или Данией, по которому будет отправлять технику Киеву, не нарушая права на нейтралитет.

В настоящее время, по-видимому, возможен круговой обмен между Данией, одной из стран Балтии (возможно, Латвией и Украиной с участием швейцарской военной техники. Прибалтийская страна передаст Украине технику, а взамен получит от Дании аналогичные машины, первоначально произведенные в Швейцарии (Piranha III), — отмечается в материале.

Пресс-секретарь SECO Фабиан Майенфиш подтвердил, что слитый в Сеть документ является подлинным. По его словам, эта схема была составлена в начале 2023 года. Представители хакерской группы «Джокер ДНР» в свою очередь отметили, что данные были перехвачены на одной из электронных почт, которая имеет отношение к ВСУ.

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел у Бельгии 50 танков Leopard для последующей их передачи Украине. По имеющейся информации, изначально компания планировала купить их у Швейцарии, однако Берн, сославшись на свою нейтральность, отказался от сделки.