С кем ты, Грузия? Тбилиси пытается проложить путь в ЕС через Москву Грузия даёт понять, что рассматривает Россию как экономического партнёра, не меняя проевропейский курс

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Европейский союз в своём ежегодном отчёте о реализации Грузией соглашения об ассоциации с ЕС указал на недостатки в проводимых в стране реформах. Новый этап интеграции Грузии с ЕС, как заявил глава дипломатии ЕС Жозел Боррель, предполагает «ответственный и добросовестный подход» Тбилиси, однако «мы стали свидетелями неудач в ключевых областях верховенства права, управления и прав человека». Доклад подготовлен к заседанию Совета ассоциации ЕС — Грузия, намеченного на 6 сентября нынешнего года. Грузинская оппозиция восприняла отчёт как полный провал правящей партии «Грузинская мечта» в плане евроинтеграции. Власти страны, напротив, убеждены, что её путь в ЕС продолжается, преодолевая разрушительный оппозиционный радикализм. На самом ли деле Грузия запуталась в векторах своего развития — в материале NEWS.ru.

Судя по коммюнике Европейской внешнеполитической службы, ни Жозель Боррель, ни другие должностные лица ЕС не перечеркивают европейское будущее Грузии, предлагая лишь более эффективно продолжать внутренние реформы. Европейская комиссия — высший исполнительный орган ЕС — ещё в июне нынешнего года выдвинула Тбилиси 12 условий для получения статуса страны-кандидата. Из них ключевыми эксперты назвали деолигархизацию страны, преодоление политической поляризации в обществе, полную реформу судов, более эффективную борьбу с коррупцией, обеспечение свободы и независимости медиа, совершенствование избирательного закона.

После обнародования ежегодного доклада оппозиция раскритиковала власть как не справляющуюся с условиями Еврокомиссии, делая особый акцент на деолигархизации. Лидер партии «Дроа» («Пора») Элене Хоштария в понедельник на брифинге в Тбилиси, посвященном докладу ЕС, заявила, что не верит в возможности правительства выполнить рекомендации ЕС. Она считает, что гражданам Грузии предстоит самим «освобождать страну от олигарха», имея в виду миллиардера Бидзину Иванишвили, которого оппозиция называет неформальным руководителем Грузии.

Нам, с одной стороны, сказали, что народ достоин европейской перспективы, а с другой стороны, что это невозможно в условиях олигархии. Прошло два месяца, и мы читаем отчёт, в котором [указан] не прогресс, а провалы по всем фундаментальным направлениям, — заявила на брифинге политик.

Фото: Sputnik/РИА Новости Элене Хоштария

Глава оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) Ника Мелия с присущим грузинским политикам юмором в беседе с журналистами и вовсе переименовал правящую партию, назвав её «Русской мечтой». На его взгляд, «„Русская мечта“ ставит людей перед выбором — Бидзина или Европа». Оппозиционеры убеждены, что Иванишвили и его ставленник премьер-министр Ираклий Гарибашвили только имитируют намерение Грузии вступить в ЕС, выполняя требования Кремля.

Грузинские власти, как создаётся впечатление, уже настолько привыкли за много лет к обвинениям в сотрудничестве с Москвой, что фактически перестали на них реагировать. При этом представители правящей партии обращают внимание своих оппонентов: если бы это сотрудничество существовало, то как минимум Москва открыла бы авиационное сообщение с Тбилиси, чтобы облегчить дорогу в Грузию многочисленным туристам. Более того, как-то бы иначе решались вопросы с «оккупированными территориями». Но ничего этого нет. Москва не идёт навстречу из-за того, что, как считают эксперты, Тбилиси, отказавшись от жёсткой риторики в адрес России, не отказался от европейского вектора развития.

Утверждения, что Грузией правит «прокремлёвский режим», который ведёт нас к автократии, это чушь, — заявил в беседе с NEWS.ru политический аналитик Гия Абашидзе. — «Грузинская мечта» не сворачивала реформы ни внешние, ни внутренние, хотя есть определённые накладки. Но процесс продолжается. За время пребывания у власти «Грузинская мечта» добилась в отношениях с ЕС многого: ассоциационные отношения, безвизовый режим, свободная торговля. На более высокий уровень вышли отношения с США и НАТО. Для решения других вопросов нужно время.

По словам политолога Абашидзе, ЕНД через своих лоббистов в коридорах власти в Вашингтоне и Брюсселе пытается навязать мнение, что только они прозападные, а «Грузинскую мечту» с Иванишвили в Тбилиси «прислал Путин». Между тем Европа не отказывается от наделения Грузии более высоким статусом страны — претендента на вступление в ЕС, лишь пытается довести её до требуемых стандартов, понимая, что имеет дело с бывшей советской республикой.

Оппозиционеры, в свою очередь, обосновывают обвинения целым списком «угодных Кремлю» дел «Грузинской мечты», среди которых отказ Тбилиси от введения национальных антироссийских санкций и открытия «второго фронта» против РФ, натянутые отношения с Украиной, часто выливающиеся в перепалку сторон, подозрения на поставки через территорию страны в Россию товаров двойного назначения, нежелание вводить визовый режим для россиян. Оппозиционеры утверждают, что эти факторы как раз и служат причиной критики Брюсселя, а 12 условий, согласно этой версии, оказалась лишь формальным поводом для упрёка в адрес «Грузинской мечты». Получается, что главной помехой для евроинтеграции стала «пророссийская позиция» Тбилиси, а не незавершённость внутренних реформ.

«Пророссийская позиция» — это всего лишь попытка сегодняшних властей Грузии соблюсти свои национальные интересы, иными словами, поднять уровень экономики страны, убеждены эксперты. К таким шагам, например, их подстёгивает сам Запад. Не так давно посол США в Грузии Келли Дегнан заявила «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что Вашингтон за 30 лет предоставил Тбилиси помощь в размере более $6 млрд. В Грузии такое напоминание расценили как намёк: помогали вам, мол, не безвозмездно...

Помощь, как правило, приходила в страну в период правления Шеварднадзе и Саакашвили. Президент Фонда единения русского и грузинского народов профессор Владимир Хомерики в беседе с NEWS.ru отметил, что за последние 10 лет Грузия демонстрирует успешный экономический рост и без существенной финансовой поддержки Запада.

За восемь лет правления Саакашвили внутренний долг вырос с $2 млрд до $12 млрд. Правительство «Грузинской мечты» его до сих пор не погасило, он даже чуть вырос, но всё равно ГМ добилась экономического подъёма, что позволяет делать позитивные прогнозы. Если при Саакашвили доходы формировались за счет продажи госимущества (он продал почти всё, что можно было продать), переводов мигрантов и поступления западных займов и грантов, то ГМ опирается на реальную экономику. И добилась весомых результатов: в первом квартале этого года, например, рост ВВП достиг 14,5%, за аналогичный период прошлого года он составил 10%. Если рост ВВП достигнет 12% за год, то это будет рассматриваться как экономическое чудо. Владимир Хомерики президент Фонда единения русского и грузинского народов

По мнению общественного деятеля, власти Грузии действуют прагматично, исходя из своих интересов. Они понимают, что вовлечение в антироссийские санкции только ухудшит экономическое состояние страны, а для России никакой особой роли не сыграет, объявит ли ей Грузия национальные санкции, как этого требует Запад, или нет. Грузия же, если выполнит требование Запада, получит большой вред — российский рынок для значит очень многое. Словом, Тбилиси поступает так, как Будапешт: без экономического сотрудничества с Россией этим странам невероятно тяжело решать экономические проблемы. Если бы Тбилиси ещё отказался и от евроинтеграции в пользу Москвы, успехи стали бы намного весомее, заключил профессор Хомерики.

Дискуссии на тему отказа от «западного вектора» в грузинском обществе продолжаются, но, по мнению Гии Абашидзе, чаша весов склоняются не в пользу «российского вектора».

Согласно многочисленным исследованиям, за европейский курс Грузии в последние годы выступают в среднем чуть более 70% опрошенных граждан страны. За вступление в НАТО — около 60%. Думаю, что даже после отказа Брюсселя от предоставления нам кандидатского статуса эти цифры существенно не изменятся. Да, в то же время есть в Грузии и пророссийские настроения. У нас даже есть партии, выступающие за нейтралитет страны. Но большинство и партий, и граждан выступает за вступление в ЕС, — отметил в беседе с NEWS.ru грузинский политолог.

Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Создаётся впечатление, что грузинские партии в большинстве своём не расходятся в вопросе вступления страны в ЕС, за исключением коммунистов. Линия разлома проведена по отношению к Москве.

Тезисы «Единого национального движения» разделяют все остальные оппозиционные партии, в том числе и непарламентские, — отметил в беседе с NEWS.ru политолог, основатель научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе. — Поэтому у этих оппозиционеров и кризис — у них одни претензии, одни клише. По сути, они только и повторяют за ЕНД обвинения в адрес «Грузинской мечты» в том, что она пророссийская сила, предатели и так далее. Им больше нечего предложить обществу.

По словам политолога, ключевая роль в стране принадлежит «Грузинской мечте», на оппозиционном фланге — «Единому национальному движению». Парламентский расклад отражает это соотношение сил: из 150 депутатских мест ныне 84 принадлежат депутатам правящей партии, 66 — у оппозиции, ядро которой составляет ЕНД. У остальных оппозиционных партий в парламенте от 1 до 6 мандатов.

И как в такой ситуации выполнить одно из ключевых условий ЕС о преодоление политической поляризации? Этим вопросом задаются грузинские политики и эксперты, говоря о жёстком противостоянии власти и оппозиции в обществе. При этом они пытаются оправдать ситуацию примерами, что «и в США сторонники Трампа штурмуют Капитолий, а во Франции с осени 2018 года продолжают бастовать „жёлтые жилеты“». Грузинам бастовать, получается, нельзя?

В то же время в грузинском обществе есть мнение, что Европейский союз в действительности предвзятости к Грузии не проявляет, а сближение с Россией осуждает только на словах. Брюсселю главное добиться, чтобы накал внутренней политической борьбы в Грузии снизился до европейских цивилизованных стандартов. Иными словами, чтобы власти больше жёстко не разгоняли массовые митинги оппонентов спецсредствами, как это делал Саакашвили в ноябре 2007-го и в мае 2011 года. Чтобы не расправлялись с ушедшими в оппозицию известными политиками, как это сделала «Грузинская мечта» в отношении Саакашвили, Мерабишвили, Угулавы, посадив их в тюрьму.

Принимая в свои ряды постсоветскую страну, Брюссель хочет убедиться, что со многими принципами «коммунистического авторитаризма», в частности с нетерпимостью в отношении оппонентов, она окончательно распрощалась. Сторонники этого взгляда считают, что отношения Грузии с Россией не имеют ключевого значения для Европы, поскольку они не могут существенно повлиять на ход противостояния между ЕС и РФ. Это демонстрирует даже готовность ЕС наделить статусом страны-кандидата Молдавию, которая продолжает оставаться членом СНГ и наблюдателем в ЕАЭС. И ни одного условия о выходе из этих структур Брюссель не выставил Кишинёву на саммитах ЕС в нынешнем году.