Главком ВСУ заявил, что Зеленскому не нужно знать военное дело

Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью газете «Time» заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно знать военное дело. По словам главнокомандующего, он знал, что украинский лидер никогда не служил в армии. В связи с этим, подчеркнул Залужный, он не хотел обучать Зеленского тонкостям военного искусства.

Ему (Зеленскому. — NEWS.ru) нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов, — пояснил Залужный.

В издании уточнили, что Зеленский не переживает из-за такого положения вещей. Экс-помощник минобороны Украины Алексей Мельник отметил, что недостаток военных знаний стал «одним из самых сильных качеств» украинского лидера.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что на Украине готовят замену Зеленскому. По его словам, в качестве кандидата рассматривается главнокомандующий ВСУ Залужный, фотографии которого все чаще появляются в западной прессе.

До этого читатели американской газеты Politico раскритиковали слова Зеленского о том, что глава России Владимир Путин несет ответственность за разразившийся в Европе кризис. Многие обвинили украинского лидера в том, что Киев своим стремлением в НАТО стал причиной конфликта, тогда как Запад отчаянно пытается сделать из Зеленского героя. Некоторые указали на амбиции украинского руководства, которые могут привести к дальнейшему напряжению в странах Европы.