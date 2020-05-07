Глава Украинского института нацпамяти выступил против культа Победы

https://static.news.ru/photo/01351442-905b-11ea-acb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo_bagmut/Global Look Press

Антон Дробович, возглавляющий Украинский институт национальной памяти, записал видеоролик, в котором сравнил нынешний конфликт между Украиной и РФ с событиями Второй мировой войны и высказался против культа Победы.

Сейчас Украина также воюет с агрессором. Сегодня это путинская Россия, — заявил он.

По словам Дробовича, украинцы не имеют права проиграть, поскольку защищают родную землю, как и во времена Второй мировой войны.

Он также призвал не гордиться Победой, а ценить мир, категорически и бескомпромиссно защищать его. При этом Дробович поддержал героизацию коллаборационистов, сотрудничавших с гитлеровцами в годы Второй мировой войны.

Ранее NEWS.ru писал, что лидеры прибалтийских республик в совместном заявлении обвинили Россию в намерении сфальсифицировать историю Второй мировой войны. Они отметили, что победа над нацизмом не означала свободы для стран Восточной Европы.