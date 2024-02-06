Глава СНБО Украины рассказал, когда в стране могут пройти выборы Данилов: выборы на Украине пройдут после окончания военного положения

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Выборы президента Украины не состоятся весной 2024 года, проведение президентской гонки будет возможно только после того, как в стране отменят военное положение, заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире украинского «24 канала». Изначально выборы должны были состояться в марте текущего года, такой срок заявлен Конституцией страны.

Выборы можно будет организовать, когда закончится военное положение, — сказал Данилов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал ядом для Украины идею проведения президентских выборов в военное время. По его словам, избирательная кампания может привести к развалу страны. Кличко подчеркнул, что сейчас руководству Украины необходимо покончить с политическими распрями. Он также добавил, что не критикует действующего главу государства Владимира Зеленского, а дает ему советы, поскольку опасается, что страна «дрейфует к автократии».

Ранее украинские СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский готов провести выборы главы государства, но только после того, как получит гарантии отказа от участия в избирательном процессе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Отмечалось, что главком стал для Зеленского «проблемой».