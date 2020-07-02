Глава правительства Франции подал в отставку

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп подал прошение об отставке. Президент страны Эммануэль Макрон его принял.
Филипп продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового кабмина,
О причинах, по которых премьер решил покинуть свой пост, не сообщается.
Эдуард Филипп возглавил правительство Франции в мае 2017 года. До этого он занимал пост мэра Гавра, входил в состав Генерального совета департамента Приморская Сена от кантона Гавр-5, а также был депутатом Нацсобрания от 7-го избирательного округа департамента Приморская Сена.
Ранее NEWS.ru писал, что Филипп в конце июня одержал победу с большим отрывом во втором туре муниципальных выборов мэра в городе Гавр. Он набрал 58,83% голосов. При этом он отметил, что пока готов оставаться на посту премьера, а реализацией предвыборных обещаний в Гавре займётся его команда.
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