Глава правительства Франции подал в отставку

https://static.news.ru/photo/c703438e-bd05-11ea-b9e0-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Филипп Фото: Vincent Isore/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп подал прошение об отставке. Президент страны Эммануэль Макрон его принял.

Филипп продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового кабмина, передаёт РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

О причинах, по которых премьер решил покинуть свой пост, не сообщается.

Эдуард Филипп возглавил правительство Франции в мае 2017 года. До этого он занимал пост мэра Гавра, входил в состав Генерального совета департамента Приморская Сена от кантона Гавр-5, а также был депутатом Нацсобрания от 7-го избирательного округа департамента Приморская Сена.

Ранее NEWS.ru писал, что Филипп в конце июня одержал победу с большим отрывом во втором туре муниципальных выборов мэра в городе Гавр. Он набрал 58,83% голосов. При этом он отметил, что пока готов оставаться на посту премьера, а реализацией предвыборных обещаний в Гавре займётся его команда.