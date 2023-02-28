Глава офиса Зеленского раскрыл позицию Киева по прекращению огня Ермак: Киев скептически относится к предложению КНР прекратить огонь

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

В Киеве со скепсисом относятся к инициативе властей КНР о прекращении огня на территории Украины, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. При этом он подчеркнул, что Россия использует перемирие для «заморозки конфликта», передает слова чиновника Newsmax.

Мы не согласимся на это <...> прекращение огня, потому что Россия всегда использует прекращение огня, чтобы заморозить конфликт и быть готовой <...> к новой агрессии, — заметил Ермак.

Он сказал, что глава государства Владимир Зеленский готов провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако возможность встречи президента с российским коллегой Владимиром Путиным Ермак отказался комментировать.

24 февраля китайский МИД опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен по поводу возможной «летальной» военной помощи России на Украине со стороны Китая. В ответ на это представитель МИД КНР Ван Вэньбинь потребовал от Вашингтона прекратить распространение ложной информации. Он подчеркнул, что именно США, а не Китай, непрерывно поставляют оружие на поле боя.