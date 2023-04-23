Глава Минобороны Швеции оценил сроки окончания конфликта на Украине Министр обороны Швеции Йонсон предупредил Украину о долгом конфликте «на истощение»

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Боевые действия на Украине бelen продолжаться на протяжении еще довольно длительного времени. Такое мнение высказал в интервью «РБК-Украина» министр обороны Швеции Пол Йонсон. Он назвал происходящее конфликтом «на истощение».

Мне кажется, что это, в определенной степени, [конфликт] на истощение, [конфликт], в котором безопасность снабжения действительно является ключевой, — предположил министр.

Он добавил, что по этой причине власти стран Запада должны обеспечить максимально безопасную логистику вооружения и боеприпасов. Йонсонг также пообещал, что его страна поможет Киеву «в его долгом пути».

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что провал готовящегося контрнаступления украинских сил может обернуться свержением президента Украины Владимира Зеленского. Он слишком надеялся на Запад, отметил Соскин.

В свою очередь британский журнал The Economist сообщил, что контрнаступление ВСУ может провалиться. Журналисты издания отметили, что в случае прорыва линии фронта украинские войска рискуют оказаться в окружении. По сведениям журнала, Киев обладает ограниченным запасом ракет класса «земля — воздух», но такое оружие необходимо для атак по бомбардировщикам.