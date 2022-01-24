Глава МИД Швеции прокомментировала возможность поставок оружия Украине

Швеция не намерена экспортировать оружие на Украину, поскольку не экспортирует оружие в страны, находящиеся в состоянии конфликта, заявила глава МИД Швеции Анн Линде перед началом планового заседания Совета ЕС. В то же время Швеция поддерживает Украину по многим позициям, включая участие в обучении в секторе безопасности и обороны, а также участие в проведении реформ, пишет ТАСС.

У нас очень строгие правила по экспорту оружия, это неактуально с нашей стороны, — пояснила Линде.

Она также отметила, что Швеция не намерена в настоящий момент эвакуировать свой персонал из посольства на Украине, хотя у страны есть планы на случай чрезвычайной ситуации. Однако сейчас их применение не требуется.

Ранее член Совфеда от Крыма Сергей Цеков заявил, что поставки вооружения Киеву со стороны США и Великобритании говорит о подготовке Украины к войне. По его словам, информация в СМИ о планах Госдепа эвакуировать часть дипломатов и членов их семей из Киева также может быть сигналом вероятной «военной провокации» на Украине или по крайней мере сигналом опасности этой страны для американских дипломатов. При этом говорить о том, какого рода может быть эта провокация и против кого она будет направлена, сенатор отказался.