https://static.news.ru/photo/b5c43348-642d-11ea-aa49-fa163e074e61_660.jpgФото: US Joint Staff/Global Look Press
Американцы построят в Польше несколько военных баз, а не одну — так называемый «Форт Трамп» — рассказал глава МИД республики Яцек Чапутович. По его словам, объекты возведут в разных частях страны.
Дипломат добавил, что НАТО хочет повысить таким образом боеготовность в Европе. Альянс планирует создать «примерно шесть-семь точек».
Лётчики в одном месте, командование — в другом, танковые войска — в третьем и так далее, — цитирует чиновника РБК.
Увеличение контингента войск США объяснил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. По его словам, Варшава не стремится к вооружённым конфликтам, но действует по принципу «хочешь мира — готовься к войне» из-за политики России. Он констатировал, что армия республики становится современной, способной бороться с трудным противником.
Ранее News.ru писал о том, что вице-президент США Майкл Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнёрские отношения Варшавы и Вашингтона. Он призвал партнёров соблюдать особую бдительность в отношении «тех намерений и шагов, которые предпринимает Москва», а также выразил уверенность, что у России ничего не получится.