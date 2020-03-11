https://static.news.ru/photo/b5c43348-642d-11ea-aa49-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Американцы построят в Польше несколько военных баз, а не одну — так называемый «Форт Трамп» — рассказал глава МИД республики Яцек Чапутович. По его словам, объекты возведут в разных частях страны.

Дипломат добавил, что НАТО хочет повысить таким образом боеготовность в Европе. Альянс планирует создать «примерно шесть-семь точек».

Лётчики в одном месте, командование — в другом, танковые войска — в третьем и так далее, — цитирует чиновника РБК.

Увеличение контингента войск США объяснил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. По его словам, Варшава не стремится к вооружённым конфликтам, но действует по принципу «хочешь мира — готовься к войне» из-за политики России. Он констатировал, что армия республики становится современной, способной бороться с трудным противником.