Глава МИД Литвы заявил, что ему нравится русский язык

https://static.news.ru/photo/b74b3484-f12a-11ea-b7a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/linkeviciusl

Министр иностранных дел Литвы — Линас Линкявичюс — заявил, что не может считать себя русофобом, так как он говорит по-русски и может думать на этом языке. Дипломат даже предположил, что последнее может быть более опасным.

Критикам я говорю, что не могу называться русофобом, поскольку говорю по-русски. Когда-то [главе МИД РФ] Сергею Лаврову, когда разговаривали, сказал, что могу и думать по-русски, если нужно. Что ещё опаснее, наверное, чем только говорить, — цитирует Линкявичюса новостной портал 15min.

Литовский чиновник отметил, что ему нравится русский язык, который «несколько призабыт», нравится литература и поэзия.

В конце августа 2020 года литовский посол в РФ Эйтвидас Баярунас в беседе с NEWS.ru заявил, что в Литве нет русофобии. Он подчеркнул, что в стране предусмотрено школьное и университетское обучение на русском языке. По его словам, это не является «подачкой», так как русские, как и поляки, евреи и белорусы с давних пор жили в Литве. А, например, литовский режиссёр Римас Туминас по совместительству является худруком московского Театра имени Евгения Вахтангова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на фоне происходящего на территории Белоруссии бездействие Евросоюза ведёт к потере внешнеполитического авторитета ЕС. С таким заявлением выступил глава МИД Линас Линкявичус. По словам руководителя ведомства, порой бывает, что страна реагирует слишком поздно. Кроме того, действия государства могут быть фрагментарны. Однако собственный фундамент страны разрушится, если правительство не будет верно национальным интересам.