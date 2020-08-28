Глава МИД Финляндии призвал к новым выборам в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/174fb28e-ea0e-11ea-9ce9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/Global Look Press

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в Белоруссии необходимо провести новые выборы президента. Для этого нужно вступить в диалог с действующей властью.

Он уверен, что в стране из-за нечестных и непрозрачных выборов сложилась трудная ситуация, передаёт ТАСС.

Новые выборы являются необходимостью. Единственным путем в этом направлении может быть диалог с сегодняшним руководством Белоруссии, — подчеркнул он.

В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция не признала результаты голосования. Покинувшая страну Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подтвердил, что Россия признаёт результаты выборов в Белоруссии. При этом российский лидер уточнил, что всё происходящее в республике является исключительно внутренним делом соседей.