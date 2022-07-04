Глава ЛНР Пасечник: силам ВСУ не дадут отвоевать территории республики

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава ЛНР Леонид Пасечник

Союзные силы не отдадут занятые территории, сказал глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, ВСУ предпримут попытки отвоевать земли, однако им не позволят это сделать.

По поводу безопасности и предпринимаемых шагов со стороны ВС Украины, нацбатов, которые, наверное, будут пытаться отвоевать территории, я хочу заявить вполне ответственно и однозначно, что никто территории, на которые мы зашли, никому уже не отдаст, — сказал Пасечник.

Он добавил, что у войск Народной милиции ЛНР и ВС РФ достаточно сил и средств, чтобы не допустить захват территорий ВСУ. Тем не менее он признался, что существуют некоторые трудности, например работа «диверсионно-террористических» групп, которые «заходят под видом гражданских, под видом беженцев». Пасечник отметил, что в этом направлении войсками уже организована работа.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об установлении контроля над территорией ЛНР. Накануне ВС РФ и ЛНР взяли под контроль Лисичанск.