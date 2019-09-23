https://static.news.ru/photo/c11350f6-de1a-11e9-84ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Руководитель Госгидрографии Украины Александр Щипцов высказался за принудительные переговоры с Россией по вопросу установления морской границы.

По его словам, отсутствие рубежей лишает Украину возможности полноценно осуществлять свой суверенитет на большей части собственного территориального моря, легально использовать природные ресурсы. Кроме того, вопрос о границе является ключевым с точки зрения нацбезопасности и обороны, добавил Щипцов.

В ведомстве отметили, что в 2003 году Украина и Россия подписали договор о госгранице, но морские рубежи в нём определены не были. Тогда же Киев и Москва договорились об использовании Азовского моря, условившись, что граница будет проходить в соответствии с соглашением сторон. Однако оно так и не было заключено.

Первый замглавы Госгидрографии Богдан Устименко полагает, что добровольно Москва не захочет подписывать соглашение о морской делимитации. По его словам, аргументом Киева в этом вопросе могут стать консультации с ведущими международными экспертами, чьи выводы будут иметь серьёзное дипломатическое и политическое значение, передаёт « Интерфакс-Украина ».

Ранее News.ru писал, что Киев реализовал проект «Стена» по обустройству границы с РФ на треть. Полностью его завершить предполагается в 2021 году. В Госпогранслужбе Украины утверждают, что даже сейчас инициатива оправдывает вложенные в неё средства.