Глава Госдепа заявил об условии уничтожения Украины

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Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет уничтожена, если прекратит воевать с Россией. Слова госсекретаря США приводит ТАСС.

Если Россия прекратит воевать завтра, всё закончится. Если Украина прекратит воевать, Украины больше не будет, — сказал Блинкен на заседании СБ ООН.

Американский сенат проголосовал 19 мая за предоставление Украине новой военной и гуманитарной помощи на сумму более $40 млрд. За инициативу, ранее одобренную палатой представителей, уже проголосовал необходимое количество сенаторов — 51 из 100.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в биолабораториях в Мариуполе найдены доказательства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с Пентагоном. При этом в международной организации заявили, что не осведомлены о каких-либо военно-биологических программах на Украине.