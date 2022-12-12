Фон дер Ляйен: ЕС может не хватить до 30 млрд кубометров газа в 2023 году Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: Евросоюзу может не хватить до 30 млрд кубометров газа в 2023 году

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Евросоюз может столкнуться с недостатком до 30 миллиардов кубометров газа в следующем году, заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в ближайшие дни Евросоюз согласует лимит цены на газ в рамках механизма коррекции рынка.

Несмотря на меры, принимаемые нами, мы можем столкнуться с недостатком до 30 миллиардов кубометров газа в следующем году, — заявила она.

Фон дер Ляйен также выразила уверенность в том, что в следующем году Евросоюзу удастся обеспечить объёмы сжиженного природного газа (СПГ), сопоставимые с нынешним годом, когда удалось аккумулировать до 130 млрд кубометров СПГ. Для этого необходимо активировать работу ЕС с международными партнерами.

Ранее немецкий телеканал ZDF сообщил, что Германия и ряд стран Евросоюза продолжают покупать сжиженный природный газ у России. Уточняется, что газ из России прибывает в Бельгию, а оттуда его транспортируют в ФРГ.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что в Евросоюзе представители 12 стран потребовали снизить потолок цен на российский газ. Агентство отметило, что страны намерены смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. В списке государств в том числе оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, которые направили соответствующее предложение.