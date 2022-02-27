Глава ДНР сообщил о приостановке всеобщей мобилизации в республике

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Мобилизация жителей Донецкой Народной Республики приостанавливается, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, власти сосредоточатся «на гуманитарной составляющей».

Она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания, — сказал Пушилин.

Всеобщая мобилизация в ДНР была объявлена 19 февраля. Тогда Денис Пушилин призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, «встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Её целью глава государства назвал демилитаризацию Украины.

Позднее глава ДНР заявил о приостановке эвакуации населения в Россию. Жителей ДНР начали вывозить в Ростовскую область на фоне обострения ситуации в регионе. Он не уточнил, связана ли приостановка эвакуации жителей ДНР с российской спецоперацией.