Генштаб Франции допустил, что Запад не ограничится поставками оружия Киеву Глава Генштаба Франции: помощь Запада Киеву может выйти за рамки поставок оружия

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Начальник Генштаба вооруженных сил Франции Тьерри Бюркар заявил, что Россия не должна думать, что Запад ограничит поддержку Украины только поставками оружия, сообщило AFP. По его словам, европейцы должны быть готовы рисковать, чтобы в ближайшие десять лет обеспечить безопасность Европы.

Бюркар высказал мнение, что президент России Владимир Путин уверен в том, что Запад никогда не войдет на украинскую территорию, а будет только поставлять оружие.

Мы должны показать ему, что он не сможет использовать эту логику, чтобы идти до конца, потому что эта идея неправильная,— заявил глава Генштаба Франции.

После встречи с лидерами государств ЕС президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля не исключил переброску европейских военных на территорию Украины. Но Германия, Италия, Венгрия, Словакия, Великобритания, Чехия и Швеция уже заявили об отказе отправлять туда войска. Генсек НАТО Йенс Столтенберг занял аналогичную позицию. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, имелась в виду отправка специалистов для подготовки украинских военных в стране, а не за границей.

Ранее Макрон заявлял, что Париж сделает все, чтобы Россия не победила в конфликте на Украине. Как отметил президент Франции, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в зону СВО, но консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось.