Генпрокуратура Германии пока не участвует в расследовании убийства гражданина Грузии. Обстоятельства произошедшего пока выясняет надзорное ведомство Берлина.
По словам представителя ГП ФРГ, инстанция в Карлсруэ подключится только при наличии определённых условий. Кроме того, улики должны указывать на иностранный след, пишет
48-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии 24 августа, передавал News.ru. Позже ряд зарубежных СМИ высказали гипотезу о связях подозреваемого с российской разведкой.
Ранее News.ru сообщал, что представители посольства РФ в Германии встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии. В соответствии с законами РФ, задержанному оказали необходимую правовую помощь.