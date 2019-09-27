https://static.news.ru/photo/f3ab98de-e121-11e9-9d1a-fa163e074e61_660.jpg Здание Генпрокуратуры Германии Фото: Voskos/wikipedia.org/CC BY 3.0

Генпрокуратура Германии пока не участвует в расследовании убийства гражданина Грузии. Обстоятельства произошедшего пока выясняет надзорное ведомство Берлина.

По словам представителя ГП ФРГ, инстанция в Карлсруэ подключится только при наличии определённых условий. Кроме того, улики должны указывать на иностранный след, пишет ТАСС .

48-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии 24 августа, передавал News.ru. Позже ряд зарубежных СМИ высказали гипотезу о связях подозреваемого с российской разведкой.

Ранее News.ru сообщал, что представители посольства РФ в Германии встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии. В соответствии с законами РФ, задержанному оказали необходимую правовую помощь.