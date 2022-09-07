Генпрокуратура ДНР направила в суд дело против 24 «азовцев»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона «Азов»

Генеральная прокуратура ДНР передала в суд дело против 24 участников полка «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена), сообщила представитель ведомства Виталия Чернявская. Она уточнила, что членам формирования предъявлено обвинение относительно их участия в деятельности организации.

В ходе расследования установлена вина 7 лиц в организации деятельности «Азова», признанного в соответсвии с законодательством ДНР террористической организацией (ч. 1 ст. 234 УК ДНР), 17 лицам предъявлено обвинение относительно их участия в деятельности данной организации (ч. 2 ст. 234 УК ДНР), — сказала Чернявская.

Она добавила, что каждому участнику движения «Азов» также предъявлено обвинение в совершении в составе преступной организации действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в республике.

В настоящее время «азовцы» находятся под стражей. Уголовное дело в отношении них в ближайшее время будет рассмотрено по существу.

Ранее в центре Херсона силовики обнаружили штаб террористической организации «Национальный корпус» (террористическая организация, деятельность в России запрещена), являющейся гражданским крылом полка «Азов». Предполагалось, что члены этой организации могут быть причастны с диверсионно-разведывательной деятельности.