Генерал США в отставке раскрыл данные о потерях ВСУ в Донбассе Генерал США в отставке заявил, что потери ВСУ могут составить 200 тысяч солдат

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Украинская армия стремительно отступает под натиском Вооруженных сил России, при этом потери ВСУ могут оказаться около 200 тысяч бойцов, заявил бывший заместитель главы Европейского командования США генерал-лейтенант Стивен Твитти, которого цитирует Linke Zeitung. По словам американца, именно столько человек не досчитались в ВСУ с начала спецоперации.

200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня. Огромное число солдат ВСУ просто выпали из поля зрения американских кураторов. Либо имела место дезинформация о мобилизации, либо они разгромлены, — заключил Твитти.

Он уточнил, что ВС РФ не вкладывают всю боевую мощь в спецоперацию на Украине. Российская армия задействует лишь артиллерию, чего вполне достаточно для продвижения, полaгает Твитти.

Служба безопасности Украины ранее арестовала командира роты ВСУ Сергея Лапко и старшего лейтенанта Виталия Хруса через несколько часов после того, как они дали интервью The Washington Post, в котором рассказали о тяжелом положении украинской армии. По их словам, в арсенале их подразделения были только винтовки, ручные гранаты и несколько гранатометов. Военные также пожаловались, что раненых солдат слишком долго эвакуировали с поля боя, поэтому многие из них умирали.