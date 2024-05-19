«Генерал не наказан»: в Раде оценили успехи Сырского Депутат Рады Безуглая обвинила подчиненных Сырского в провале ВСУ под Харьковом

Фото: МО Украины

Подчиненные главкома ВСУ Александра Сырского несут ответственность за обрушение обороны ВСУ на разных участках и «гробят будущее» Украины, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая в Telegram. По ее словам, главнокомандующий украинскими войсками поставил руководить фронтом генерала Юрия Содоля, чьи бойцы «завалили оборону» Харьковской области и «пропустили прорыв» Очеретино.

Ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском. Они «всплывают „ снова и снова. Ничего не поменялось. Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский — часть процесса, — резюмировала она.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко потребовал организовать парламентскую проверку действий главкома Вооруженными силами Украины Александра Сырского после неудач ВСУ под Харьковом. Гончаренко пообещал обратиться по этому вопросу к спикеру Рады Руслану Стефанчуку.

До этого Сырский резюмировал, что ВСУ испытывают определенные сложности в зоне СВО. Военный уточнил, что речь идет о Харьковской области, где за последнее время «обстановка существенно обострилась». ВС России продолжают уверенно наступать на данном направлении, подтвердил он. Главком добавил, что для устранения сложностей принимаются все необходимые меры, в том числе кадровые.