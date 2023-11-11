Футбольный матч в Гамбурге закончился массовыми беспорядками Свыше 30 человек пострадали во время беспорядков на футбольном матче в Гамбурге

Фото: IMAGO/CB/Global Look Press

Болельщики на матче Гамбург — Ганновер-96

Матч второго дивизиона Германии по футболу (Вторая Бундеслига) между клубами «Санкт-Паули» (Гамбург) и «Ганновер-96» (Ганновер), проходивший в Гамбурге, закончился массовыми беспорядками, сообщила пресс-служба местной полиции. По ее данным, в ходе столкновений пострадало по меньшей мере 32 человека, в том числе 17 сотрудников правоохранительных органов. При этом уточняется, что всего на стадионе находилось 2800 болельщиков.

Известно, что вчера вечером пострадали 17 сотрудников полиции, один из них серьезно (множественные переломы). Кроме того, к концу операции к медикам обратились 15 пострадавших болельщиков. Как минимум одному из них потребовалось амбулаторное лечение. <...> Достоверных данных о начатых расследованиях, установленных личностях, арестах и задержаниях в настоящее время нет, — говорится в сообщении.

В полиции Гамбурга сообщили, что беспорядки начались в секторе для болельщиков клуба «Ганновер-96». По предварительным данным, причиной стала ссора между двумя футбольными фанатами, которая обернулась избиением одного из них. Чтобы защитить мужчину и предотвратить массовую драку, полиция вмешалась в ситуацию. После этого болельщики набросились на стражей правопорядка.

Ранее сообщалось, что футбольный матч сборных Бельгии и Швеции в Брюсселе прервали из-за нападения неизвестного на шведских болельщиков. В результате атаки минимум два человека погибли. Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального.