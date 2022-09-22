ФРГ национализирует бывшую «дочку» «Газпрома» Spiegel: Германия национализирует бывшую дочернюю компанию «Газпрома» SEFE

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Власти Германии национализирует бывшее дочернее предприятие «Газпрома» Securing Energy for Europe (SEFE, прежнее название Gazprom Germania), передает Spiegel со ссылкой на источники в правительстве республики. Известно, что российская корпорация перестала владеть немецкой «дочкой» в конце марта. В апреле ФРГ взяла компанию под временное управление.

Securing Energy for Europe, уже находящаяся под федеральной опекой, станет государственной собственностью. Компания с главным офисом в Берлине является дочерним предприятием российской государственной компании «Газпром», — говорится в публикации.

Ранее правительство Германии передало дочерние предприятия «Роснефти» национальному регулятору в сфере энергетики. Таким образом, он получил доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.

Сенатор Константин Долгов при этом заявил, что проводя национализацию дочерних компаний «Роснефти», Евросоюз занимается бандитизмом и нарушает принципы международного права в отношении России. По его словам, эти действия ФРГ добивают и без того натянутые отношения с европейскими странами. Эксперт убежден, что передача российских компаний Германии не вписывается в рамки западных законов, из чего он сделал вывод, что принципы ЕС мертвы.