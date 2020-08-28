Французы протестуют против масочного режима

https://static.news.ru/photo/d385235a-ea07-11ea-a126-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Global Look Press

Акции протеста против распоряжения властей об обязательном ношении масок проходят в Париже, Нанте, Ренне и других городах Франции. Митингующие считают, что требования правительства нарушают их личные права и свободы, а также мешают общению людей.

В Париже на площади Нации собралось около 300 демонстрантов. В их числе рабочие, пенсионеры, студенты. Они принесли с собой плакаты «Мы не хотим носить маски!» и «Долой санитарную диктатуру!». Активисты утверждают, что в настоящее время никакого усиления коронавируса нет, а власти своими карантинными мерами специально запугивают население, чтобы манипулировать им.

Место акции оцеплено полицией. При этом стражи порядка ограничиваются только просьбами надеть маски к тем, кто покидает митинг. Не подчиняющихся этому требованию штрафуют, сообщает телеканал BFM.

Требование об обязательном ношении защитных масок в общественных местах было введено в ряде французских городов некоторое время назад. За первое нарушение грозит штраф в размере €135, впоследствии сумма взыскания может достичь €1,5 тысячи.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции за время пандемии коронавирусом заразились около 305 тысяч человек. Жертвами инфекции стали более 30,6 тысячи заболевших. За минувшие сутки в стране выявлено свыше 7 тысяч новых случаев заболевания.

Как писал NEWS.ru, глава правительства Франции Жан Кастекс заявил, что ситуация с коронавирусом в стране принимает негативный оборот. При этом он отметил, что дисциплина среди граждан падает, поэтому необходимо усилить контроль за ношением масок.