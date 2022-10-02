Французы будут обучать украинских солдат в польских лагерях Le Monde: Франция будет обучать украинских солдат в польских лагерях по программам для Африки

Фото: Mykola Tys / Global Look Press

Франция решила «поддержать» Украину: Минобороны страны «проведет учебную миссию для украинских солдат» на базах в Польше в рамках принятых летом мер Евросоюза. Об этом сообщила французская Le Monde. Французских военных разместят в Польше, где они проведут пятинедельную подготовку в специальных армейских лагерях.

Генштаб якобы заявил о своем желании «действовать быстро и быть готовым к работе до конца 2022 года». «Консультации всё еще продолжаются», уточнили изданию в Минобороны Франции.

Идея европейской миссии помощи и обучения, получившей название «Учебная миссия Европейского союза» (EUTM), была одобрена 30 августа во время встречи в Праге министров обороны и иностранных дел европейских стран. Её цель — «улучшить операции украинской армии», пояснил Жозеп Боррель, — сказано в материале Le Monde.

Обучением украинцев займется то же ведомство, что готовит бойцов африканских армий в Мозамбике и Сомали, а также в Центральноафриканской Республике и Мали.

Помимо подготовки военных Украины Франция планирует передать Киеву от 6 до 12 артиллерийских установок CAESAR, которые ранее предназначались Дании, сообщает Le Monde, ссылаясь на источники. Кроме CAESAR Франция уже поставила Украине разную бронетехнику, ПТРК Milan, зенитно-ракетные комплексы Mistral, снаряжение и боеприпасы «всех калибров».