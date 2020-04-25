Французским аптекам разрешили продавать немедицинские маски

https://static.news.ru/photo/88722004-879f-11ea-8555-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Глава Минздрава Франции Оливье Веран подписал распоряжение, согласно которому аптеки страны могут продавать тканевые маски, не предназначенные для медперсонала.

В документе отмечается, что такие изделия должны обеспечивать защиту от вирусов не менее чем на 70% и быть пригодными к стирке при температуре 60 градусов. В кабмине Франции заявили, что к концу апреля объём производства подобных масок составит до 15 млн штук, сообщает ТАСС.

До нововведения французские аптеки могли продавать хирургические маски или маски типа FFP2, которые предназначены для использования исключительно медработниками.

Ранее NEWS.ru писал, что во Франции число заразившихся COVID-19 составляет около 124 тысяч человек. Жертвами инфекции стали свыше 22 тысяч жителей страны.

В мире в настоящее время насчитывается более 2,9 млн инфицированных. Скончались более 202 тысяч человек, выздоровели свыше 817 тысяч.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 80,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 6,7 тысячи человек, умерли 747. В Москве — 42,4 тысячи заболевших, более 3 тысяч выздоровели, скончались 404.