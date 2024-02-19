Французский политик рассказал, в чем опасность создания армии ЕС Глава «Патриотов» Филиппо: жертвами армии ЕС станут европейские народы

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Флориан Филиппо

Если Евросоюз создаст свою армию, ее первыми жертвами станут народы, желающие покинуть объединение, заявил NEWS.ru лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, ЕС постоянно нагнетает «антироссийскую истерию».

Европейский союз в настоящее время занимается антироссийской истерией. Он также очень обеспокоен заявлениями Дональда Трампа против НАТО. Поэтому большинство европейцев говорят, что мы обязательно должны создать европейскую армию. Если мы дадим Европейскому союзу армию, если Урсула фон дер Ляйен, например, станет главой армии, то я думаю, что первыми жертвами этой армии станут сами европейские народы, которые хотели бы покинуть ЕС, — сказал политик.

Он также отметил, что эта наднациональная армия не будет привязана «к какому-либо народу», у нее не будет «демократической, национальной легитимности», поэтому она очень опасна. По словам Филиппо, она будет просто стремиться «поддерживать европейский порядок».

Ранее Филиппо написал в своих соцсетях, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) используется Западом как повод для эскалации конфликта с Россией. По его мнению, на самом деле западные страны счастливы от того, что у них появился предлог для «ускорения программы НАТО 2030: третья мировая война».