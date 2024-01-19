Французские наемники на Украине: почему Париж отрицает, чем ответит Москва

Фото: МО Украины

МИД России вызвал французского посла, после того как российское Минобороны заявило об уничтожении в Харькове пункта дислокации наемников из Франции

Между Москвой и Парижем новый дипломатический скандал. МИД России вызвал французского посла, после того как российское Минобороны заявило об уничтожении в Харькове пункта дислокации наемников из Франции. В свою очередь депутаты Госдумы решили обратиться к своим парижским коллегам, чтобы прояснить ситуацию. Однако внешнеполитическое ведомство Франции открестилось от подобных обвинений. Что известно о французских наемниках, почему они едут на Украину и какое обращение готовят российские депутаты, читайте в материале NEWS.ru.

За что вызвали посла, реакция Парижа

18 января посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что вызов чиновника связан с уничтожением пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французы.

МИД Франции открестился от обвинений российской стороны. Представители ведомства заявили, что в боевых действиях на Украине не участвуют наемники из Франции. По словам дипломатов, информация об уничтожении десятков французских наемников в Харькове является «очередной грубой манипуляцией» российского Минобороны.

«У Франции нет наемников ни на Украине, ни где-либо еще, в отличие от некоторых людей», — сообщили в МИД страны.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС 18 января посол Франции Пьер Леви прибыл в МИД РФ

Откуда известно о французских наемниках в зоне СВО

За день до этого Минобороны России заявило, что российская армия нанесла удар по пункту дислокации в Харькове иностранных наемников, в основном французских. В военном ведомстве подчеркнули, что здание, в котором находились иностранцы, было полностью разрушено. «Уничтожены более 60 боевиков, в основном французов, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения», — уточнили в Минобороны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения о присутствии западных наемников в рядах ВСУ только подтверждают заявления России о большом числе иностранцев на службе ВСУ. Он также сообщил о контактах дипломатов по этому вопросу. «На высшем уровне никаких предложений провести беседу не было», — сказал Песков.

Люксембургская телерадиокомпания RTL в июле 2023 года сообщала, что в боевых действиях на Украине на стороне Киева принимают участие около 100 граждан Франции. По данным RTL, добровольцы подписывают контакт в ВСУ, за свою работу они получают €500 в месяц (около 48 тыс. руб.), за участие в боях на фронте — €3 тыс. в месяц (около 288 тыс. руб.).

Как на дипломатический скандал отреагировали в Госдуме

После сообщений о французских наемниках Госдума решила подготовить обращение к парламенту Франции. Спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин заявил, что во Франции наемничество запрещено законом, поэтому важно знать, в курсе ли парламентарии этой страны, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru После сообщений о французских наемниках Госдума решила подготовить обращение к парламенту Франции

Москве необходимо объяснить свою позицию, выразить свое мнение таким образом, чтобы оно стало как можно более широко известно. Речь идет не о какой-то той переписке, а о публичном документе, который должен получить определенный общественно-политический резонанс, пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, это обращение не только к парламенту страны, но и к ее гражданам в том числе.

«Важно понять, не попали ли эти люди на территорию Украины по какой-то закрытой специальной программе. Может быть, это не просто наемники, а военнослужащие французской армии, оказавшиеся там под видом контрактников в соответствии с некими решениями НАТО», — заявил Новиков в беседе с NEWS.ru.

Почему французы не признают присутствие своих наемников в СВО

Утром в четверг политико-стратегический аналитик Ксавье Моро в эфире RT выразил мнение, согласно которому Париж не станет делать заявлений по поводу своих погибших на Украине, поскольку во Франции запрещена наемническая деятельность.

По его словам, несмотря на запрет, странам НАТО приходится отправлять своих военных на Украину, чтобы фронт «не обвалился». Также аналитик полагает, что союзники из числа стран Запада посылают своих граждан на помощь Украине, поскольку часть населения Одессы, Николаева и Харькова — это русские люди, отказывающиеся воевать против России.

К тому же никто не отменял частную инициативу простых граждан, объяснил ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.

«Немало людей, которые по своей инициативе едут в зону боевых действий и как „дикие гуси“ выступают в качестве наемников. Этого никто не может запретить. При этом государство делает вид, что оно не имеет к этому всему никакого отношения. Мол, это не их дело. Но мне кажется, что это лицемерие. Париж обо всем осведомлен, параллельно поставляя ВСУ большие объемы вооружений. Не просто так президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что Запад должен победить Россию, не воюя с ней напрямую», — подчеркнул Федоров.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Политологи допускают, что среди наемников могут быть и добровольцы

Сколько иностранцев приняли сторону Украины

На фоне новостей об уничтожении французских наемников Следственный комитет (СК) России предъявил новые заочные обвинения 68 иностранным гражданам, которые участвуют в спецоперации на стороне Вооруженных сил Украины. По информации СК, большинство из них являются представителями США, Грузии, Израиля, Великобритании, Канады, Германии, Латвии и Литвы. Всего уголовные дела возбуждены против 591 иностранного гражданина.

Представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 18 января также рассказал о поражении двух точек временной дислокации иностранных наемников на Украине. Военные из каких именно стран присутствовали там, в оборонном ведомстве не уточнили.

Станет ли наемников меньше после скандала с французами

В СК поступают совершенно верно, заводя дела против наемников: они выполняют свою работу, но какого-то реального результата ожидать не стоит, считает Федоров. По его словам, задержать этих людей физически невозможно.

«У СК нет возможности арестовать этих людей и привести в зал суда. Такие действия могут повлиять только на информационную борьбу, не более. Обвиняемых нельзя арестовать, непонятно, где они находятся. На международные организации надежды тоже нет — они политизированы», — посетовал Федоров в беседе с NEWS.ru.

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