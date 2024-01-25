Француженка оставила девятилетнего сына одного дома на два года

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Француженку лишили родительских прав после того, как она переехала к своему молодому человеку и оставила девятилетнего сына на два года одного в квартире без отопления и электричества, передает Charente Libre. По данным издания, за два года мать навестила своего ребенка только один раз.

Как стало известно изданию, пока мальчик жил один, он в своей комнате соорудил «кокон» из подушек и одеял, чтобы согреваться. Иногда ему помогали соседи, позже они решили вызвать сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие на место полицейские обнаружили пустой холодильник и гору мусора.

Ребенок подтвердил, что живет один. Стражи порядка задержали его мать, которая всячески отрицала, что оставила сына одного на такой долгий срок. Однако француженку лишили родительских прав, а школьника передали в приемную семью.

Ранее жительница села Подгорного на Алтае уехала в соседний населенный пункт, оставив своих малолетних детей одних в неотапливаемом доме без еды. В итоге новорожденный мальчик замерз насмерть, другого двухлетнего ребенка госпитализировали. В отношении 21-летней матери возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, следователям предстоит изучить условия жизни и воспитания малолетних детей.