Франция выйдет из НАТО? Вероятность этого выше с каждым днем

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Первый тур внеочередных парламентских выборов во Франции, который пройдет 30 июня, не станет решающим, но обозначит некоторые явные политические тенденции. Во всяком случае опросы предварительно отводят «Национальному объединению» Марин Ле Пен и Жордана Борделла в союзе с республиканцами более 30% голосов избирателей.

Объединенные левые могут приблизиться к такому рубежу, а вот силы, ассоциирующиеся с президентом Эммануэлем Макроном, балансируют на уровне 20%. Более того, некоторые кандидаты пропрезидентской коалиции «Вместе!» стараются лишний раз не упоминать о таком патроне. Естественно, что предполагаемое явное изменение соотношения сил в Национальном собрании позволяет делать далеко идущие прогнозы и о корректировке курса страны. В частности, в области международной политики.

Сюрпризы президентской республики

Франция, живущая по конституции Пятой республики, остается президентской. А это значит, что основные параметры внешней политики определяет глава государства. Макрон ныне отличается особой воинственностью даже на фоне своих коллег по Североатлантическому альянсу. Именно он поднял первым тему посылки французских военных на Украину и истощил свои арсеналы, отправляя ВСУ ракеты большого радиуса действия Scalp, самоходные гаубицы Cesar и разновидности танков. Теперь Незалежную он поддерживает отправкой инструкторов, фактически обслуживающих ранее посланную туда технику.

И, казалось бы, что могут изменить парламентские выборы при таком упертом президенте? Но вот расходы на реализацию воинственных планов Макрона, включая содержание на Украине «отпускников» Иностранного легиона, утверждают именно парламентарии. Да и государственный бюджет, включающий статьи военных расходах в целом, также должен получить одобрение депутатов. А значит, Макрона сможет по-бухгалтерски вразумить обновленная ветвь законодательной власти.

Фото: IMAGO/Vincent Isore Марин Ле Пен

Что такое «политическое сожительство»

Под термином «политическое сожительство» во Франции традиционно подразумевают сосуществование президента и правительства, относящихся к разным политическим силам. Скажем, при левом президенте Франсуа Миттеране правительство возглавлял правый Жак Ширак. Видимо, и на этот раз после второго тура, 7 июля парламент сможет сформировать коалиционное правительство, которое не будет слишком устойчивым, но явно не станет промакроновским.

Потому просто так получать одобрение финансирования своих планов Эммануэль Макрон не сможет. Явно агрессивную политику Макрона, грозящую серьезными осложнениями для Европы, во Франции не поддерживают ни правые, ни левые.

Еще недавно французская пассионария Марин Ле Пен активно выступала и против участия Франции в военной организации НАТО и против развития военного сотрудничества с Германией. Теперь от нее подобных революционных посылов не слышно. Есть информация, что на нее нашли некий компромат, который умерил ее пыл.

Теперь ее более молодой товарищ по партии Жордан Борделла, претендующий на пост премьера, выступает против отправки на Украину и дальнобойных ракет, и военнослужащих. Но в целом от поддержки Украины отказываться не собирается. Недаром во время выступления в Национальном собрании Зеленского оба лидера правых вставали вместе со всеми. И все же вопросы о том, а нужно ли Франции участие в НАТО, будут ставиться. И при победе оппозиции они могут быть очень жесткими. Так что может будет обсуждаться и вопрос выхода Франции из Альянса.

Все ждут выборов за океаном

Конечно, все европейские политики ждут исхода выборов в США. Тому же Дональду Трампу приписывают самые экзотические намерения, вплоть до выхода США из НАТО. На деле же Трамп может сократить участие Штатов в европейских делах, понуждая союзников больше платить за свою оборону.

А это, в свою очередь, может вернуть Францию к желанию большой самостоятельности, включая и самостоятельность в военном планировании. А значит, новые власти смогут вернуться к подзабытым заветам генерала де Голля, не желавшего, чтобы кто-то командовал французскими солдатами.

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