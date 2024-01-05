Финско-эстонский энергокабель Estlink 1 вышел из строя

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Финско-эстонский энергокабель Estlink 1 вышел из строя, сообщает издание ERR со ссылкой на финского оператора электросетей Fingrid. Поломка произошла утром 5 января.

В Fingrid назвали сбой обычной неисправностью, причины которой сейчас устанавливаются. Выход Estlink 1 из строя уменьшает возможности передачи электроэнергии между Эстонией и Финляндией. В итоге это может значительно изменить расценки на электроэнергию. На днях Fingrid призвал финнов экономить электроэнергию в часы пиковой нагрузки.

На момент обрыва мощность передачи составляла 50 МВт. Общая допустимая мощность при этом составляет 350 МВт.

Ранее сообщалось, что остановка работы атомной электростанции «Олкилуото-3» в Финляндии 19 ноября стала причиной максимального роста оптовых цен на электроэнергию с декабря 2022 года. В отдельные часы стоимость увеличивалась в десятки раз. Остановка произошла по причине сбоя в системе охлаждения реактора, сообщает издание. Происшествие привело к резкому и значительному росту импорта и оптовых цен, так как АЭС обеспечивает страну электроэнергией на 30%. Среднесуточная оптовая цена на электроэнергию в Финляндии 21 декабря выросла до €390 за МВт*ч.