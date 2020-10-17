Финская газета написала о смерти Пушкина от туберкулёза

https://static.news.ru/photo/b838b2c4-1130-11eb-96b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Третья по величине в Финляндии газета Iltalehti сообщила читателям, что русский поэт Александр Пушкин скончался от туберкулёза. Читатели указали автору на фактическую ошибку, но журналистка Хелья Салонен не изменила свою точку зрения даже после возмущённых комментариев.

Материал в газете был посвящён ограничениям, которые власти ввели в стране 100 лет назад из-за распространения туберкулёза. Журналистка проводила параллели с мерами, принятыми для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Салонен написала об известных личностях, которые умерли от туберкулёза. Среди них оказался Александр Пушкин.

Это те, о ком можно достаточно уверенно сказать, что они умерли от туберкулеза, — цитирует телеканал «360» автора статьи.

Читатели напомнили, что 37-летний Пушкин умер в 1837 году в результате ранения на дуэли с Жоржем Дантесом. Один из комментаторов написал об этом журналистке. Девушка не растерялась и заявила, что о гибели знаменитостей существует много версий.

По мнению журналистки, от туберкулёза также скончался Антон Чехов. До 2018 года учёные считали, что русский писатель стал жертвой этой болезни, но позже доказали, что причиной смерти автора «Вишнёвого сада» стало кровоизлияние в мозг из-за тромба.

NEWS.ru писал, что в Тамбовской области умерла праправнучка Пушкина Галина Усова. Женщине был 81 год. Она занимала должность профессора Мичуринского аграрного университета.