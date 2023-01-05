Финны не пустили больше трех тысяч человек через границу с РФ в 2022 году

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Пограничная служба Финляндии в 2022 году запретила въезд в страну через границу с Россией 3375 иностранным гражданам, передает РИА Новости со ссылкой на представителя службы Миру Алопаеус. Это 7,5 раз больше по сравнению с 2021 годом, когда в Финляндию не пустили 440 человек.

По словам Алопаеус, чаще всего отказывать приходилось из-за угрозы общественному здоровью и обеспечения общественного порядка.

В общей сложности, крупнейшие пограничные пункты на финско-российской границе в 2022 году пересекли более 1,5 млн раз, что на 117% больше показателя 2021 года (713 тысяч).

Ранее Минобороны России назвало планируемое вступление Финляндии и Швеции в Альянс наиболее актуальным вызовом для Москвы, поскольку протяженность границы России с сопредельными государствами — членами НАТО вырастет более чем на тысячу километров. Это потребует ответных мер по наращиванию войск на северном направлении.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что жители Хельсинки демонстративно сожгли флаг РФ 6 декабря по случаю Дня независимости Финляндии. В связи с этим ведомством был принят дипломатический демарш в отношении Финляндии. Представители МИД России назвали эти действия недопустимым актом надругательства и призвали привлечь поджигателей флага к ответственности.