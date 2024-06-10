Финляндия потребовала объяснений у РФ по инциденту с российским самолетом МИД Финляндии: Россию призвали объяснить возможное нарушение границы самолетом

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МИД Финляндии потребовал объяснения у российских дипломатов в Хельсинки по инциденту с возможным нарушением воздушного пространства страны, передает пресс-служба ведомства европейского государства в соцсети X. Речь идет о подозрении в пересечении границы самолетом РФ.

МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Финляндии заявило, что российский самолет мог нарушить воздушное пространство страны в Финском заливе. Согласно сведениям ведомства, самолет ВКС РФ якобы находился в воздушном пространстве страны около двух минут. В связи с произошедшим было начато расследование. Минобороны России не комментировало эти сведения.

До этого американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk почти сутки кружил над нейтральными водами Черного моря. Дрон также замечали у побережья Крыма. Беспилотный летательный аппарат двигался к юго-востоку от полуострова на высоте примерно 16,7 километра. За день до инцидента он отходил в воздушное пространство Румынии, после чего снова вернулся к российским границам.