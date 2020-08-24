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Facebook заплатит Франции более €100 млн

20:29, 24 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Facebook произведёт дополнительные налоговые отчисления в бюджет Франции в размере €106 млн.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в Facebook. Выплата относится к налогу на предприятия. В компании подчеркнули, что Facebook серьёзно относится к своим обязательствам, исправно платит налоги на тех рынках, где работает, и сотрудничает с местными органами власти.

По данным агентства, дополнительные выплаты юридически относятся к периоду с 2009 по 2018 год. Налоговый орган Франции ситуацию комментировать отказался, ссылаясь на фискальную тайну.

Как писал NEWS.ru, в начале августа компания Facebook под угрозой штрафа согласилась с решением бразильского суда и обязалась заблокировать аккаунты сторонников президента страны Жаира Болсонару, с которых распространялась дезинформация. В компании заявили, что считают судебное решение атакой на свободу слова, однако не видят иного выхода, кроме как исполнить предписание.

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