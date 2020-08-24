Facebook заплатит Франции более €100 млн

Компания Facebook произведёт дополнительные налоговые отчисления в бюджет Франции в размере €106 млн.
Об этом
По данным агентства, дополнительные выплаты юридически относятся к периоду с 2009 по 2018 год. Налоговый орган Франции ситуацию комментировать отказался, ссылаясь на фискальную тайну.
Как писал NEWS.ru, в начале августа компания Facebook под угрозой штрафа согласилась с решением бразильского суда и обязалась заблокировать аккаунты сторонников президента страны Жаира Болсонару, с которых распространялась дезинформация. В компании заявили, что считают судебное решение атакой на свободу слова, однако не видят иного выхода, кроме как исполнить предписание.
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