Facebook заплатит Франции более €100 млн

https://static.news.ru/photo/013fbee8-e631-11ea-906d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Facebook произведёт дополнительные налоговые отчисления в бюджет Франции в размере €106 млн.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в Facebook. Выплата относится к налогу на предприятия. В компании подчеркнули, что Facebook серьёзно относится к своим обязательствам, исправно платит налоги на тех рынках, где работает, и сотрудничает с местными органами власти.

По данным агентства, дополнительные выплаты юридически относятся к периоду с 2009 по 2018 год. Налоговый орган Франции ситуацию комментировать отказался, ссылаясь на фискальную тайну.

Как писал NEWS.ru, в начале августа компания Facebook под угрозой штрафа согласилась с решением бразильского суда и обязалась заблокировать аккаунты сторонников президента страны Жаира Болсонару, с которых распространялась дезинформация. В компании заявили, что считают судебное решение атакой на свободу слова, однако не видят иного выхода, кроме как исполнить предписание.