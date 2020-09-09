Евросоюз запустил процедуру продления санкций против России

Постоянные представители стран Европейского союза договорились запустить письменную процедуру для продления антироссийских санкций, введённых из-за подрыва суверенитета Украины.
Об этом анонимный источник
Послы договорились запустить письменную процедуру для утверждения пролонгации, — сказал он.
Другой информатор отметил, что решение необходимо утвердить до 15 сентября, так как до этой даты в настоящий момент действуют ограничения.
Ещё один источник сообщил, что окончательно ращения о продлении индивидуальных мер следует ждать в ближайшие дни.
Я думаю, это простая задача. Это уже было политически согласовано до летних отпусков, — отметил он.
Процедура предполагает сбор отзывов стран Евросоюза в письменном виде в течение определённого периода времени. После получения всех ответов принимается решение в соответствии с результатом голосования. Санкции предлагается продлить на полгода, до середины марта 2021 года.
Индивидуальные санкции против граждан и организаций РФ ввели в марте 2014 года. С тех пор их регулярно продлевают на полгода.
Ранее NEWS.ru писал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
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