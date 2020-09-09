Евросоюз запустил процедуру продления санкций против России

https://static.news.ru/photo/ad0f27ce-f2a0-11ea-bfbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Постоянные представители стран Европейского союза договорились запустить письменную процедуру для продления антироссийских санкций, введённых из-за подрыва суверенитета Украины.

Об этом анонимный источник сообщил журналистам РИА Новости.

Послы договорились запустить письменную процедуру для утверждения пролонгации, — сказал он.

Другой информатор отметил, что решение необходимо утвердить до 15 сентября, так как до этой даты в настоящий момент действуют ограничения.

Ещё один источник сообщил, что окончательно ращения о продлении индивидуальных мер следует ждать в ближайшие дни.

Я думаю, это простая задача. Это уже было политически согласовано до летних отпусков, — отметил он.

Процедура предполагает сбор отзывов стран Евросоюза в письменном виде в течение определённого периода времени. После получения всех ответов принимается решение в соответствии с результатом голосования. Санкции предлагается продлить на полгода, до середины марта 2021 года.

Индивидуальные санкции против граждан и организаций РФ ввели в марте 2014 года. С тех пор их регулярно продлевают на полгода.

Ранее NEWS.ru писал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.