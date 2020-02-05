https://static.news.ru/photo/cc4fe0bc-480d-11ea-a6ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейский союз подготовил новые правила, которые ужесточают условия вступления в свои ряды. Документ был разработан после временного прекращения переговоров с Албанией и Северной Македонией и получил название «Улучшение процесса вступления — заслуживающая доверия перспектива Евросоюза для Западных Балкан».

Как сообщает Radio Free Europe, главным инициатором разработки проекта стала Франция.

План хотят утвердить в 2020 году на саммите в Брюсселе. Правила коснутся Албании, Косово, Северной Македонии и Боснии и Герцеговины. Что касается Сербии и Черногории, которые могут войти в ЕС в 2025 году, то они не попадут под действие новых правил.

Как ранее писал NEWS.ru, МИД Великобритании поручил своим дипломатам занять независимую позицию от бывших коллег по Евросоюзу. Согласно инструкции внешнеполитического ведомства, также рекомендуется «садиться отдельно» от европейских дипломатов во время международных встреч.