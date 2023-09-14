Евросоюз раскрыл имена россиян, с которых сняли санкции Евросоюз снял санкции с главы ЕСН Березкина и совладельца «Нортгаза» Ахмедова

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Евросоюз опубликовал имена граждан России, которых исключили из санкционного списка 13 сентября. Согласно тексту документа, опубликованного в официальном журнале ЕС, санкции были сняты с главы группы ЕСН Григория Березкина, бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина, совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова и Героя России Георгия Шуваева. Санкции против остальных российских граждан, ранее внесенных в список, были продлены.

Подчеркивается, что Шульгин, Ахмедов и Березкин были включены в санкционный список в апреле 2022 года. Причины снятия ограничений с предпринимателей неизвестны. Полковник Вооруженных сил России Георгий Шуваев же был исключен из списка после своей гибели в ходе боевых действий, происходивших на территории Харьковской области.

Бывший гендиректор Ozon Александр Шульгин смог добиться снятия санкций через суд. Он стал первым российским предпринимателем, с которого были сняты ограничения решением Европейского суда общей юрисдикции. Предполагается, что его исключили из списка после того, как он вышел из состава совета директоров онлайн-ретейлера.

Министерство финансов США ранее ввело санкции в отношении 11 физических лиц из России. Все они так или иначе связаны с кибербезопасностью. Отмечается, что в санкционном списке указаны не только их имена, фамилии и место рождения, но и сетевые псевдонимы.