Евросоюз потребует от Москвы расследовать отравление Навального

https://static.news.ru/photo/2a3d8fb8-e6eb-11ea-9c01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын /Global Look Press

27–28 августа в Берлине пройдёт встреча неформального Совета Евросоюза по иностранным делам («Гимних»). В ходе встречи политики планируют потребовать от России расследования отравления политика Алексея Навального.

Об этом журналистам «Интерфакса-Азербайджан» рассказал источник в Брюсселе. Он отметил, что встреча будет проходить недалеко от клиники Charite, где лечат оппозиционера.

Очень важно отметить, что, по сведениям немецких врачей и экспертов, отныне совершенно ясно, что Алексей Навальный отравлен. Это очень существенный фактор, — сказал информатор.

По его словам, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который станет председателем встречи, заявил, что необходимо провести тщательное расследование случившегося и наказать виновных.

Мы будем требовать этого расследования, пока его не проведут. Ясно, что такие вещи недопустимы, — добавил собеседник журналистов.

Он отметил, что не знает, был ли Навальный отравлен боевым химическим веществом. Он читал, что произошедшее может иметь отношение к «Новичку», однако данные требуют подтверждений от независимых экспертов. Если отравление действительно было произведено боевым веществом, то это имеет отношение к проблеме нераспространения химического оружия, заключил он.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его доставили в Германию.

25 августа немецкие медики обнародовали первые результаты обследования Навального. Согласно их данным, Навальный мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ, писал NEWS.ru.