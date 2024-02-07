Евросоюз отказался снимать санкции с Усманова

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Алишер Усманов

Общий суд Евросоюза отклонил апелляцию российского бизнесмена Алишера Усманова, потребовавшего снять с него санкции, сообщает информационное агентство Bloomberg. Миллиардер утверждал, что ЕС несправедливо выделил его среди остальных предпринимателей из-за накопленного богатства и широкой известности в российском обществе. Однако суд отклонил его аргументы.

Усманов является основателем USM — международной компании, управляющей активами в сфере металлургии и горной добычи. По данным Bloomberg, он занимает шестое место в списке самых богатых людей в России. Его состояние оценивается в $20,7 млрд. После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз внес Усманова в санкционный список, обвинив его в поддержке политики, направленной на «подрыв территориальной целостности Украины». В мае 2023 года Усманов попытался оспорить решение ЕС, обвинив европейских чиновников в несправедливом отношении. В конечном счете апелляция Усманова была отклонена.

Суд объявляет: апелляция отклонена, — говорится в тексте решения суда.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов ранее заявил, что Евросоюз незаконным путем вводит санкции в отношении отдельных россиян. По его словам, эти решения принимаются на основании распоряжений, поступающих из США.