Евросоюз наложил санкции на иранскую госкорпорацию за связь с Россией

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Евросоюз ввел санкции против иранской государственной корпорации Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), занимающейся разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, следует из публикации на сайте ЕС. В ней утверждается, что Россия использует иранские беспилотники в конфликте на Украине, поэтому Евросоюз считает необходимым внести их производителя в санкционный лист.

Авиастроительная корпорация HESA - иранская компания, специализирующаяся на производстве военных и гражданских самолетов, и беспилотных летательных аппаратов. <...> БПЛА производства HESA в Иране используются Российской Федерацией, — говорится в сообщении.

Решение вступает в силу со дня его публикации в «Официальном журнале» Евросоюза, указано в сообщении.

Страны Запада, в том числе Киев обвиняют Россию в использовании ударных беспилотников на территории Украины, при этом доказательства этому не приводятся. Москва отрицает их использование, Тегеран, в свою очередь, заявляет, что никаких поставок БПЛА российской стороне не было.

Ранее в МИД России назвали безосновательными заявления западных стран о поставках беспилотников из Ирана. В ведомстве пояснили, что с помощью такой «дымовой завесы» Запад пытается скрыть собственную неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее обратился к секретариату организации с призывом не уступать давлению Запада и не соглашаться на расследование в рамках резолюции 2231 сообщений о случаях применения Россией иранских беспилотников. Дипломат назвал ничтожными любые результаты «псевдорасследований ячейки 2231». Представитель России также исключил проведение любых инспекций в рамках этого процесса.