Европейская страна подарила Украине военную технику на сумму свыше €250 млн Idnes.cz: Чехия передала Украине в дар военную помощь на сумму свыше €250 млн

Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Чехия безвозмездно предоставила Украине военную помощь на сумму свыше 6 млрд крон (€250 млн), сообщил новостной портал Idnes.cz. По его информации, Прага отправила Киеву большой арсенал боевых машин, снарядов и автоматов.

По данным новостного портала, ВСУ со складов чешской армии были переданы четыре вертолета Ми-24, 62 советских танка Т-64 и Т-72 модификации М1, 131 боевая машина пехоты производства с 1973 года по 1999 год, 11 тысяч чехословацких автоматов калибра 7,62 мм образца 1958 года, 30 тысяч пистолетов и еще ряд различной военной техники и комплектующих.

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко ранее заявил, что Киев не получил в полном объеме то оружие, которое изначально было обещано ему странами Запада. Он подчеркнул, что для продолжения боевых действий необходимо в разы больше вооружений, чем поставляется сейчас.

Он пояснил, что решение проблемы увеличения поставок оружия зависит от мощностей заводов-производителей, правительств стран — партнеров Украины и логистики.

Ранее Следственный комитет РФ подсчитал, что военную помощь Украине осуществляют 14 стран, среди которых США, Австралия, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша и другие. По данным СК, с мая 2023 года они направляли Киеву ракеты, артустановки, тяжелую технику и другое вооружение.