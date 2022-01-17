Европейцев предупредили о начале двойной пандемии COVID-19 и гриппа

Европе может грозить затяжная «твиндемия», это означает одновременный рост заболеваемости коронавирусом и гриппом, сообщает Reuters со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC). По его данным, существует вероятность, что «двойная эпидемия» окажет чрезмерное давление на и так уже перегруженные больницы.

Врачи отметили, что в 2021 году грипп почти исчез из Европы из-за локдаунов и ношения масок. Однако с момента ослабления ограничений заболеваемость гриппом начала быстро расти. Главный эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен подчеркнул, что возвращение вируса может стать началом необычно долгого сезона гриппа.

Если мы начнём отменять все меры, меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас такое долгое время почти не циркулировало население Европы, что, возможно, мы отойдём от обычных сезонных моделей, — сказал медик.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество должно готовиться к следующей пандемии. По его словам, страны должны инвестировать в мониторинг и раннее выявление инфекционных очагов.

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко для снижения риска заражения коронавирусом в общественном транспорте рекомендовал ввести разное время начала рабочего дня. Тем самым сотрудники соседних предприятий не будут приезжать на работу одновременно.