Европарламент признал Лукашенко причастным к боевым действиям на Украине

Фото: europarl.europa.eu

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напрямую связан с боевыми действиями на территории Украины, говорится в резолюции, принятой Европарламентом. В этом же документе парламентарии ЕС призывают Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест белорусского лидера.

В июле комитет Европарламента по вопросам иностранных дел утвердил отчет, в котором также предлагается МУС вынести ордер на арест Александра Лукашенко. Авторы данного документа считают, что Белоруссия якобы должна нести ответственность за ущерб, нанесенный Украине в ходе боевых действий.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию». Страны, принявшие так называемый Римский статут — устав МУС — должны выдавать суду граждан, в отношении которых был выписан ордер на арест.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил арест президента России Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году. По его словам, соответствующее решение будет принимать суд, а не правительство. Заявление прозвучало вскоре после того, как бразильский лидер обещал Путину полные гарантии безопасности на фоне требования Международного уголовного суда о задержании президента РФ.